Lautaro Martinez ha realizzato 19 reti in 19 presenze in questo campionato: l’argentino potrebbe diventare il terzo giocatore a segnare almeno 20 gol per tre stagioni di fila in Serie A TIM nella storia dell'Inter, dopo Giuseppe Meazza (cinque - dal 1929/30 al 1933/34) e Stefano Nyers (quattro - dal 1948/49 al 1951/52).