Conte: “Serie A poco allenante? Falso. Ecco le differenze con l’Inghilterra”

Le considerazioni dell'allenatore italiano del Tottenham: "In Premier tutto bellissimo, ma c'è un rischio alto"

Un Antonio Conte rilassato quello che da Londra parla anche di Inter e di campionato italiano ai Gazzetta Awards. "Non è vero che la Serie A è poco allenante - ha detto ieri l'ex tecnico nerazzurro -. In Italia c'è tanta tattica, tutti gli allenatori sono molto preparati e anche per questo motivo l'intensità tende a scendere un pochettino. In Premier c'è tanta intensità ma c'è anche meno attenzione tattica. Qui in Inghilterra è più facile vedere gli uno contro uno in campo aperto, dopo il 60' può succedere di tutto appena le squadre si allungano. C'è meno preparazione tattica ma ci sono più duelli. Soprattutto, tanti più spazi da attaccare".