Conte: “Chelsea? Non devo dimostrare nulla, lavoro importante anche all’Inter”

Il manager del Tottenham domani sfiderà il suo passato nel match di Carabao Cup in programma a Stamford Bridge

"Penso che nella posizione in cui sono non devo dimostrare niente a nessuno". Antonio Conte , manager del Tottenham , parla chiaro nel giorno di vigilia del match di Carabao Cup contro il Chelsea , il club che ha portato alla vittoria della Premier nel 2017. "Sono un allenatore con esperienza e ho continuato a fare un lavoro importante in altre squadre", ha sottolineato il salentino riferendosi all'esperienza biennale all' Inter.

Il tuffo nel passato, comunque, non lo lascerà certo indifferente: "Sarà bello tornare a Stamford Bridge, è la prima volta che succede dopo il mio addio ai Blues - ha aggiunto -. Quello che posso dire è che ho trascorso due stagioni fantastiche, ho creato tante amicizie nel club. Abbiamo fatto un lavoro davvero importante, un buon lavoro. Devo ringraziare il Chelsea perché mi hanno dato la possibilità di lavorare in Inghilterra. Sarà bello ed emozionante tornare a Stamford Bridge. Ma ora sono l'allenatore del Tottenham e voglio dare a questo club il 100%".

Inevitabile dedicare un pensiero al suo allievo prediletto, Romelu Lukaku, fresco di esclusione dal big match con il Liverpool dopo l'intervista rilasciata a Sky Sport in cui ha strizzato l'occhio all'Inter: "Penso che, per il pubblico, sia sempre un bene vedere squadre al completo, con i migliori giocatori in campo. Ma, onestamente, non vorrei parlare di Romelu perché ora è in un'altra squadra. Penso che sarebbe irrispettoso parlare di lui e anche del Chelsea".