A quasi una settimana di distanza dal discusso Inter-Verona della 19esima giornata di Serie A, Marco Baroni spegne le eccessive polemiche commentando in conferenza stampa l'episodio della spallata di Bastoni su Duda: "È stato un episodio, nel calcio capita - le parole del tecnico gialloblu -. Noi siamo andati oltre cercare di prendere quanto di buono fatto in questa partita e ce lo portiamo dentro".

Baroni torna poi anche sul rigore sbagliato da Henry: "Quando Henry calcia i rigori in allenamento non sbaglia mai, poi era in un bel momento ed era il suo turno fisiologico. I rigori li sbaglia anche Maradona. È successo, ho subito abbracciato i ragazzi e gli ho detto, passiamo sopra".

