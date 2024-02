Paolo Condò affida alle colonne de La Repubblica la sua analisi di Inter-Juventus. "Consapevole che il pareggio fosse risultato gradito alla Juve, perché avrebbe lasciato aperto ogni gioco alla vigilia delle coppe, l’Inter ha inseguito la vittoria nel secondo scontro diretto con superiore determinazione, e l’ha ottenuta con merito. Ora farà bene a considerare soltanto il vantaggio reale di 4 punti, e non quello virtuale di 7 comprensivo del recupero, perché ad aspettarla è l’Atalanta, la squadra più in forma del momento come si era visto al pomeriggio nella scientifica demolizione della Lazio. Però la convinzione che l’Inter sia la squadra migliore del campionato esce ingigantita dal match di San Siro".

Grandi meriti a Simone Inzaghi: "È una questione di organizzazione di gioco ben codificata, e di singoli cresciuti a vista d’occhio grazie alle cure del tecnico. Per dirne una non è normale che Çalhanoglu diventi a 30 anni un regista di sbalorditivo livello: migliore in campo per distacco - prosegue Condò -. È un peccato che il tabellino elegga a giocata decisiva l’autorete di Gatti, perché il resto dell’azione appartiene a un pilastro come Barella e ai due acquisti di maggior spessore, Pavard — arrivato in area a sorpresa come un cavallo degli scacchi — e Thuram. A conferma che l’Inter finalista di Champions è stata migliorata".

