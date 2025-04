"Quest’Inter non ha ancora dimostrato di essere forte come quella del 2010, ma aspira a farlo. Non dico che sia più scarsa, ma deve ancora affrontare quei livelli della competizione che definiscono la forza reale di un gruppo". Parola di Paolo Condò, intervenuto in collegamento con Sky Sport alla vigilia del quarto di finale d'andata di Champions League che vedrà i nerazzurri sfidare il Bayern Monaco in Germania.

"Io sono fiducioso per questo quarto, e non solo per gli infortunati del Bayern perché anche l’assenza di Dumfries è pesante per l’Inter, visto che è diventato un pilastro - precisa il giornalista -. Io sono fiducioso e lo dico adesso: considero molto giusto e molto bello che l’Inter insegua tutti i traguardi. Se per caso, per sfiga o altri motivi non dovesse raggiungerne nemmeno uno, allora le mie critiche si fermeranno. Adesso io ragionerei esattamente come stanno ragionando all’Inter. Se invece avesse puntato come l’anno scorso solo sullo scudetto quest’anno avrebbe avuto sicuramente dei punti in più, ma una grande squadra deve puntare a tutto".

