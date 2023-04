I rumors sempre più insistenti di un presunto interessamento dell'Inter per Sergio Conceicao come eventuale successore di Simone Inzaghi hanno varcato i confini italiani arrivando in Portogallo. Nello specifico fino alla sala conferenze del Porto, dove il diretto interessato, a precisa domanda, ha preferito glissare l'argomento: "Non ho niente da dire, avrei voluto dare una risposta ma non c'è niente da commentare - le sue parole -. Non sono io a controllare le notizie. L'importante è la partita di domani (vs Santa Clara, ndr) e la fase finale del campionato".