Cesc Fabregas, tecnico del Como, ha parlato ai microfoni di DAZN, soffermandosi sulla crescita di Nico Paz e non solo. Di seguito le sue dichiarazioni: "Nico Paz vuole sempre guardare la porta avversaria ed essere decisivo. Lui e Diao sono molto coraggiosi e hanno sempre in testa la direzione verticale. Nico? Sto provando a non fargli perdere quell'essenza che l'ha portato qua, perché il trequartista nel calcio moderno non c'è. A me non piace il giocatore robot, provo a fargli capire le situazioni, ma poi la scelta spetta ai singoli giocatori. La giocata è simile, ma non è mai uguale: con Nico stiamo lavorando su quest'aspetto. Possono diventare entrambi molto forti", ha concluso.