"Le semifinali sono sempre partite combatutte, mi auguro che il pubblico spinga l'Inter a una vittoria. Partita importante, io lo so bene: c'è grande rivalità, è il Derby d'Italia e la squadra nerazzurra spesso ha sentito che qualcosa non andava per il verso giusto". Così Francesco Colonnese a InterTV a pochi minuti dalla semifinale di ritorno di Coppa Italia. "Pericoli? L'Inter dovrà fare attenzione al fatto che Allegri non ha schierato una prima punta, ci vorrà attenzione in fase difensiva.

Chiesa è velocissimo, la Juve spesso gioca sulle ripartenze, quindi l'Inter dovrà evitare problemi negli spazi lunghi. Ma Inzaghi avrà certamente messo in guardia tutti. I titoli si vincono grazie a una difesa attenta, concentrata e cattiva al punto giusto. Darmian sta facendo benissimo, Acerbi è stato una sorpresa positiva, Bastoni è una certezza".