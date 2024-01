Clamorosa indiscrezione di Sportitalia. Dopo l'incontro di questa mattina a Roma tra Gabriele Gravina e i presidenti delle big, è emerso che ci sarà un'assemblea generale il prossimo 11 marzo, data in cui si voterà su un tema delicatissimo: l'abolizione del diritto di veto, che consente alle quattro leghe (A, B, C e D) di bloccare un'eventuale riforma. A oggi tutte le leghe in Europa non l'hanno abolito. La FIGC ha dichiarato di voler snellire la burocrazia.

Così la riforma potrebbe passare senza il consenso delle singole leghe. Partita delicatissima e situazione complessa: ci sono 8-9 club di A (le big, più forse il Sassuolo, ndr) che spingono. Se fosse abolito il diritto di veto (o diritto d'intesa) ci sarebbe una sorta di processo unidirezionale della FIGC nei confronti delle decisioni del calcio italiano.