Cina, la famiglia Zhang perde il marchio Suning

Il peso della famiglia rimane comunque importante all’interno del gruppo

La famiglia Zhang ha perso il marchio Suning. "Con la recente diluzione delle quote di Zhang Jindong in Suning.com, infatti, non solo la proprietà della principale società del gruppo è passata di mano, tanto che il fondatore ha lasciato la presidenza, ma ha effetti anche sul marchio intorno a cui ruota tutto il business", si legge su Calcio&Finanza.