Complice l'infortunio di Diego Valdés, Eduardo Berizzo, ct del Cile, non esclude di arretrare il raggio d'azione in campo di Alexis Sanchez per schierarlo nelle vesti di rifinitore dopo averlo provato contro il Perù da numero nove, un ruolo digerito malvolentieri dall'interista: "La squadra può puntare sul ruolo di trequartista con qualità diverse da quelle di Diego, la cui assenza ci costringe a trovare un'alternativa - ha spiegato il selezionatore della Roja in conferenza stampa prima della sfida col Paraguay -. Alexis può ricoprire quel ruolo, infatti è abituato a giocare alle spalle di un attaccante anche nell'Inter. Qui lo farà forse dietro due o dietro tre compagni. Quella posizione - ha chiosato Berizzo - può essere ricoperta da Darío Osorio, Víctor Dávila, ma combinando i movimenti con altri giocatori. Alexis è un'opzione".

