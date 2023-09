Tutto il Cile tifa per il ritorno in campo di Alexis Sanchez, che sta facendo di tutto per mettersi a disposizione del ct della Roja Eduardo Berizzo in tempo per la seconda gara del girone di qualificazione al Mondiale 2026 contro la Colombia. "Speriamo torni martedì e che stia bene. In caso contrario, chi giocherà lo faccia nel migliore dei modi. Noi siamo una squadra", l'auspicio del compagno di squadra Arturo Vidal.