Annunciato nelle scorse ore come nuovo ct della Nazionale cilena, Ricardo Gareca ha parlato durante la conferenza stampa di presentazione anche della situazione di Alexis Sanchez, uno degli ultimi reduci della Generación Dorada della Roja che sta trovando poco spazio con l'Inter: "Sono decisioni del suo allenatore (Inzaghi, ndr) quelle di non metterlo in campo, non gli farò delle richieste - le parole dell'ex selezionatore del Perù -. Se il giocatore sta bene, non ha infortuni e si allena bene, la mancata convocazione è squisitamente di natura tecnica. Una cosa è lo staff tecnico della Nazionale, un'altra è l'allenatore del club che prende altre decisioni".

