"Voglio vedere un Cile da protagonista, mi interessa un Cile che rispetti tutto ciò che ha dimostrato nel corso della sua storia. Spero che potremo farcela". Parola di Ricardo Gareca, ct della Roja di Alexis Sanchez, intervenuto in conferenza stampa per presentare l'amichevole di domani a Parma contro l'Albania.

El Tigre ha convocato quattro giocatori storici come il 70 dell'Inter, Mauricio Isla, Eduardo Vargas e Claudio Bravo. "L'unica intenzione è quella di mettere giocatori che siano molto competitivi - sottolinea Gareca -. Nel caso di Isla lo stiamo osservando. Ci possono essere giocatori che non giocano, ma piacciono allo staff tecnico ed è quello che succede con Bravo e Vargas. Si formerà un gruppo in cui vedremo non solo la prestazione ma quello che succede fuori dal campo. Spero di sfruttare questi ragazzi che sono stati in Nazionale da molti anni. Questo è ciò su cui stiamo lavorando".

