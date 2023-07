Romelu Lukaku, assieme a Callum Hudson-Odoi, Hakim Ziyech e Pierre-Emerick Aubameyang, è tra i giocatori che non si sono uniti al gruppo del Chelsea in vista della partita contro il Wrexham che inauguererà la pre-season. Non una notizia, visto che tutti e quattro hanno la valigia in mano, desiderosi di lasciare Stamford Bridge, come confermato da Mauricio Pochettino, manager dei Blues, in conferenza stampa: "Quando vengono prese decisioni di questo tipo è perché tutti sono d'accordo, giocatori e club stanno lavorando sodo per cercare di trovare la soluzione migliore - ha spiegato -.

Lukaku? Agiamo in conseguenza della sua decisione, club e giocatore sono nella posizione che volevano".