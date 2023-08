Chelsea e Liverpool stanno per scendere in campo per il loro debutto in Premier League. Sono state comunicate le formazioni ufficiali: nei Blues di Mauricio Pochettino, fuori il portiere spagnolo Kepa, sostituito dal connazionale Robert Sanchez arrivato dal Brighton. Nemmeno in panchina né Romelu Lukaku, che aspetta di capire quale sarà il suo destino, né Trevoh Chalobah, per il quale si è tornato a parlare di un nuovo tentativo da parte dell'Inter per ottenere un prestito.

