Cresce l'attesa per il terzo euroderby di Champions League della storia, il secondo in cui Milan e Inter si troveranno di fronte in una semifinale. Come comunicato ieri dalla UEFA, la prima delle due sfide si disputerà il 10 maggio in casa dei rossoneri, sei giorni dopo San Siro si colorerà di nerazzurro. Un appuntamento, quest'ultimo imperdibile per i tifosi della Beneamata, che potranno conoscere tutte le informazioni per acquistare i biglietti su inter.it nei prossimi giorni.

"Come sempre la vendita dei biglietti seguirà differenti fasi di vendita: alla prevendita per gli abbonati alla Serie A seguiranno quelle dedicate a Soci Inter Club e titolari tessera Siamo Noi (sottoscritta entro il 18 aprile). Successivamente si aprirà la fase di vendita libera. FC Internazionale Milano raccomanda a tutti i tifosi di acquistare unicamente attraverso i canali di vendita ufficiali: sul sito inter.it/tickets e nei punti vendita Vivaticket (unicamente per la fase di vendita libera). Su inter.it/tickets sarà possibile iscriversi all'alert "Avvisami quando in vendita", per avere una comunicazione tempestiva sull'avvio delle fasi di vendita dei biglietti", si legge sul sito del club nerazzurro.

