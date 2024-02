È István Kovács l'arbitro designato per dirigere Inter-Atletico Madrid, ottavo di finale d'andata di Champions League in scena martedì sera a San Siro. Il fischietto rumeno avrà come assistenti i connazionali Vasile Florin Marinescu e Ovidiu Artene, con Horațiu Feșnic nelle vesti di quarto uomo. In sala VAR ci sarà il tedesco Marco Fritz, coadiuvato da Cătălin Popa.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!