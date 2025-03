C'è solo un interista nel Team of the Week scelto dalla UEFA dopo il ritorno degli ottavi di Champions League. Il giocatore in questione è Denzel Dumfries, autore di una grande prestazione nella sua prima uscita ufficiale da capitano dell'Inter: l'olandese, in campo sulla corsia di destra contro i conazionali del Feyenoord, è stato uno dei più brillanti della banda di Inzaghi, uscita vincitrice anche dal secondo round di San Siro e con in mano il biglietto per i quarti.

Il 4-3-3 scelto è completato da Donnarumma tra i pali, con Emre Can, Asencio e Nuno Mendes a comporre la linea a quattro in cui spicca anche il 2 interista. A centrocampo i migliori son stati invece De Paul, Asensio e Pedri, mentre Sterling, Kane e Beier sono gli attaccante scelti per formare il tridente offensivo.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!