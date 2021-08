Champions League, giovedì il sorteggio. Un’italiana per fascia: Inter in 1a

I campioni d'Italia partono come teste di serie. Juve in seconda fascia, Atalanta in terza; il Milan va nell'ultima

Christian Liotta

Tra domani e mercoledì, le ultime gare dei playoff di qualificazione definiranno il quadro delle 32 partecipanti all'edizione 2021-2022 della Champions League, col sorteggio della fase a gironi in programma giovedì alle ore 18 a Istanbul. Le quattro italiane sono già sicure della loro fascia di appartenenza, a partire dall'Inter campione d'Italia che andrà ovviamente in fascia uno. Seconda fascia per la Juventus di Massimiliano Allegri, particolarmente ricca vista la presenza anche di Real Madrid, Barcellona e Psg tra le altre, mentre l'Atalanta si accomoda in terza. Nel quarto pot ci sarà invece il Milan, che torna nel massimo torneo europeo dopo svariati anni.