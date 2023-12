L'Italia continua la sua marcia nella stagione 2024/25 per guadagnarsi cinque posti, invece degli attuali quattro, in vista della prossima edizione della Champions League.

Come pubblicato da Calcio & Finanza, l'Italia è davanti a tutte nel ranking delle Federazioni (14.000 punti davanti ai 13.642 della Germania, seguono Inghilterra a 13.625, Spagna a 12.687 e Repubblica Ceca a 12.000) e avrebbe quindi diritto assieme ai tedeschi a un posto in più. Inoltre, insieme alla Francia, è l'unica nazione che ha tutte le squadre ancora in corsa e che possono quindi portare punti alla causa.