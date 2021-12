Champions, il Liverpool ‘annuncia’ l’Inter. Ma con il logo sbagliato

I Reds sbagliano il tweet di presentazione degli ottavi di finale contro la squadra di Inzaghi

Urna poco benevola per l'Inter a Nyon, che nella seconda estrazione becca il Liverpool dopo aver assaporato la sfida contro l'Ajax. Nell'annuncio del nuovo incrocio degli ottavi di finale, però, i Reds si rendono protagonisti di uno scivolone social: il logo utilizzato per presentare il club nerazzurro è infatti quello vecchio, non quello attuale utilizzato dal Biscione ormai da diversi mesi. Il tweet è stato poi successivamente rimosso.