Il quadro delle squadre che parteciperanno alla prossima Champions League è finalmente completo e quest'oggi alle 18:00 l'urna ci consegnerà i gironi con il consueto sorteggio che avrà luogo al Grimaldi Forum di Montecarlo. Il presidente dell'UEFA Aleksander Ceferin ha rilasciato un'intervista a L'Equipe a poche ore dall'appuntamento per definire la fase a gironi e ha parlato anche del tema dell'esclusione eccellente della Juventus dalle competizioni europee: "Juventus? Mi sembra logico che un club che non ha rispettato le regole venga escluso dalle competizioni europee... Escluderli qualora fossero tornati in Champions? Non si può punire una società tra 10 anni se ha fatto qualcosa di sbagliato adesso. Non si può decidere di escludere la Juve nel 2028 o quando si qualificherà alla prossima Champions League. Per qualsiasi club europeo una sanzione come quella subita dai bianconeri è importante e causa una perdita economica compresa tra i 40 e i 50 milioni di euro. Non è una cosa da poco. Soprattutto se sei un club in gravi difficoltà finanziarie".

A proposito di difficoltà finanziarie, il presidente federale ha anche sottolineato come il Manchester City campione d'Europa in carica avrebbe potuto essere escluso dalle competizioni in questa stagione, ma è stato salvato dal TAS che ha ribadito il rispetto del Fair Play finanziario dei Citizens: "Con le nuove modifiche e gli accorgimenti apportati ora è un sistema che funziona meglio rispetto a prima. Oltre alla Juventus, avevamo escluso anche il Manchester City, ma il TAS ha rigettato la nostra richiesta".