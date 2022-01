C’è la conferma: le quote Inter di Suning ‘pegno’ per il finanziamento Oaktree

Stando alla nota di Inter MediaCo, "il prestito è garantito in parte da pegno di azioni di Inter e Great Horizon"

Christian Liotta

Arriva la conferma anche dall'Inter: nell'atto di annuncio dell'emissione del nuovo bond, il club nerazzurro ha certificato che nell’operazione di finanziamento da 275 milioni garantiti nei mesi scorsi dal fondo statunitense Oaktree a Suning, sono state utilizzate in pegno le quote dell’Inter in mano al gruppo cinese. Il club nerazzurro sottolinea tra gli altri temi come al 31 dicembre 2021 la liquidità in cassa fosse pari a 133,2 milioni di euro, somma che consentirà all’Inter di "operare per il resto dell’anno fiscale terminato il 30 giugno 2022 senza la necessità di ulteriori finanziamenti per gli azionisti". Il 20 maggio e il 25 giugno 2021, Grand Tower, la holding di Suning in Lussemburgo (da qui HoldCo), aveva concesso all’Inter finanziamenti per 50,0 milioni e 25,0 milioni di euro, con interessi a un tasso dell’8% annuo.

Si legge nella nota: "Storicamente, Suning si è impegnata a fornire all’Inter il sostegno finanziario necessario e, di volta in volta, ha prorogato la scadenza dei prestiti soci concessi all’Inter e/o capitalizzati in essere in base agli stessi. Infatti, al 30 settembre 2021, un importo pari a 15 milioni di euro nell’ambito dei prestiti HoldCo è stato convertito in patrimonio netto e l’importo totale in essere nell’ambito dei prestiti HoldCo era di 61,2 milioni di euro (inclusi gli interessi maturati) mentre l’importo capitale dell’azionista i finanziamenti concessi da Great Horizon e Suning Sports sono stati convertiti in patrimonio netto e l’importo totale residuo di 16,0 milioni di euro è relativo agli interessi maturati".

Questa liquidità, si precisa, è stata garantita a Suning tramite l’operazione con Oaktree che scadrà nel maggio del 2024: "I proventi del finanziamento possono essere utilizzati principalmente da Grand Tower per finanziare la liquidità e le operazioni dell’Inter e per pagare determinate commissioni e spese in relazione al finanziamento. I restanti proventi netti del Finanziamento possono essere messi a disposizione da Grand Tower all’Inter di volta in volta tramite prestiti infragruppo, inclusi i prestiti HoldCo o iniezioni di capitale, per la liquidità dell’Inter e altre esigenze operative, a condizione che non sussistano eventi di default in corso nell’ambito del Finanziamento HoldCo, anche a seguito del mancato rispetto dei covenant finanziari e di altro tipo di mantenimento ivi previsti. Il finanziamento HoldCo prevede inoltre che i prestatori possano indurre HoldCo a riscattare il finanziamento HoldCo in relazione a determinati eventi di cambio di controllo. Infine, l’HoldCo Financing non è garantito da Inter o dall’Emittente, non è garantito da alcun patrimonio di Inter e delle sue controllate, incluso l’Emittente, ed è garantito in parte da pegno di azioni su Great Horizon, Grand Sunshine, Grand Tower, Inter e International Sports Capital SpA", termina la nota.