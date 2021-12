CdS – Zhang-Straus: contatto. Chiesta una risposta definitiva entro gennaio

Secondo il quotidiano romano, continua il lavoro del presidente interista in chiave cessione: il prezzo resta di 1 miliardo di euro

"Ad ogni modo gli incontri e i colloqui di Zhang jr., con al centro il futuro dell’Inter, sono proseguiti anche ieri , ma con uno spostamento da Los Angeles a New York - svela il quotidiano romano -. I primi riscontri sono stati positivi, nel senso che l’interesse per il club nerazzurro esiste ed è anche stato riconosciuto il processo di crescita avviato e sviluppato durante la gestione di Suning. Il massimo dirigente interista ha messo l’accento anche sul progetto stadio, che ha appena ottenuto la dichiarazione di pubblico interesse dal Comune di Milano. L'agenda di Zhang jr. resta molto intensa. Resterà ancora qualche giorno negli USA, anche per impegni di natura privata, presi in precedenza. E poi volerà in Italia". Per ora, infatti, nonostante il possibile rinvio della Supercoppa, i piani del presidente nerazzurro non sono cambiati.