CdS – Riecco Bastoni, dubbi a centrocampo: la probabile formazione

A due giorni dal Derby d'Italia, il Corriere dello Sport rivela le possibili scelte di Inzaghi

Ancora diversi i nodi da sciogliere per quanto riguarda la formazione anti-Juventus. Inzaghi ieri ha diretto l'allenamento a due velocità, come riferisce il Corriere dello Sport: il ballottaggio più equilibrato resta quello di centrocampo che vede in lizza per una maglia Vidal e Calhanoglu. In difesa, prevedibile il rientro dal 1' di Bastoni, mentre a destra Darmian è favorito su Dumfries. In attacco, ancora una volta Dzeko e Lautaro.