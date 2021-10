CdS – Per Vlahovic c’è la fila in Europa. L’Inter? Solo in un caso

Dopo le parole nette di Commisso, è partita la corsa al centravanti serbo

Quali sono le squadre che potrebbero accaparrarsi Vlahovic? In pole - secondo il Corsport - resta l'Atletico Madrid, mentre Real e Barça, per motivi diversi, hanno altri pensieri. Occhio a Tottenham e City in Inghilterra, e non sono da scartare neppure i vari Bayern (che dovrà prima o poi gestire il dopo-Lewandowski), Dortmund (Haaland via?) e, ovviamente, PSG. E in Italia? "Difficile andare troppo lontano dalla Continassa per individuare una reale pretendente a Vlahovic - spiega il quotidiano romano -. Operazione fuori portata per un Milan comunque con l'attacco per ora intasato e un'Inter che potrebbe fiondarsi su Vlahovic solo nel caso in cui il serbo resistesse fino alla scadenza di contratto, mentre Napoli e Roma sono al sicuro con Osimhen e Abraham. La Juve, invece, su Vlahovic c'è e c'è da tempo: per Allegri è una prima scelta, i contatti con il suo entourage vanno avanti da mesi, un'intesa col giocatore non sarebbe difficile da trovare".