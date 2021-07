CdS – Oggi saluta Nainggolan. E Nandez pressa Giulini

Prosegue il dialogo di mercato tra il club nerazzurro e quello sardo

Tra Inter e Cagliari resta in piedi sempre il discorso per Nahitan Nandez, ma al momento le richieste di Giulini non scaldano: 10 milioni per il prestito secco oppure 2 milioni più il pagamento dell'intero ingaggio di Nainggolan, ossia 8,5 milioni lordi. L'uruguaiano si è già promesso all'Inter e attende una chiamata. "E continua a ripetere a Giulini di non fargli svanire l'occasione della vita", riferisce il Corsport. Nandez è considerato un jolly e allora non sono ancora svanite del tutto le piste che conducono a Dumfries e Zappacosta, mentre ha perso colpi la candidatura di Bellerin. Meno impellente la ricerca per l'esterno sinistro.