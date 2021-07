CdS – Nandez-Inter, ballano 2 mln. E Satriano resta fuori

Continua la trattativa tra i nerazzurri e il Cagliari per l'uruguaiano: nuovi contatti anche nelle prossime ore

Tra domande e offerta, ormai, ballano appena 2 milioni . Eppure - secondo il Corriere dello Sport - non è così scontato che la parola 'fine' arrivi presto nella trattativa tra l'Inter e il Cagliari per Nahitan Nandez in nerazzurro. Giulini ha chiesto 4 milioni per il prestito oneroso, Marotta ne ha proposti 2. E c'è sempre da tenere in considerazione la situazione di Radja Nainggolan , ieri titolare nel test con il Crotone ma pronto a tornare in Sardegna. "La sensazione è che Nahitan alla fine si vestirà di nerazzurro e che Radja ritornerà sull'amata isola - si legge -. La tempistica è meno chiara. Cosa potrebbe buttare tutto all'aria? Il via libera al prestito con diritto di riscatto da parte del Psv o del Chelsea rispettivamente per Dumfries o Zappacosta . Lazzari , altro nome che piace al tecnico, non viene considerata un'opzione perché tutti, compreso Simone, sanno che questa estate una trattativa con Lotito è impossibile".

Tra oggi e domani, quindi, dovrebbero continuare i contatti per stringere ulteriormente la forbice di 2 milioni, ma anche per definire la cifra per il diritto di riscatto (intorno ai 20 milioni) più bonus (il Cagliari per arrivare a quota 30 punta ad averli corposi come per Barella, l'Inter frena). L'uruguaiano, intanto, domani farà scalo proprio a Milano per tornare a Cagliari. Nei negoziati non rientrerà Martin Satriano: secondo il Corsport, l'intenzione è quella di mandarlo in prestito in un club in cui trovare ampio minutaggio o magari tenerlo in rosa.