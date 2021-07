CdS – Nandez congelato, Inzaghi stravede per Dumfries

Il quotidiano romano rimette l'esterno olandese davanti a tutti per la fascia destra

Secondo il Corriere dello Sport, nelle ultime ore non si registrano accelerazioni sul fronte Nandez, ma non c'è fretta e, anzi, il club nerazzurro ha capito che con il passare dei giorni potrebbero calare anche le richieste dei vari offerenti. Con il Cagliari, la distanza resta ampia e allora - stando a quanto riferisce il giornale romano - la candidatura dell'uruguaiano non è in pole. Occhio, invece, a Dumfries, che certamente non resterà al Psv. "Può darsi che l'olandese torni alla carica per essere ceduto alle condizioni nerazzurre e, se strapperà il prestito con diritto di riscatto, allora sì che la trattativa sarà chiusa in grande fretta: per lui Inzaghi stravede - assicura il CdS -. Aperta anche la pista Zappacosta, che il Chelsea valuta 12-14 milioni. E poi c'è Dest del Barcellona: al momento è considerato incedibile dai blaugrana. Se fosse messo sul mercato, magari l'Inter ci penserebbe, ma per ora è indietro rispetto agli altri".