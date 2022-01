CdS – Mercato, ieri il summit: la scelta è fatta. E si tenta un colpaccio

L'Inter ha messo nel mirino due nomi ben precisi: Caicedo per l'attacco e Gosens per l'esterno sinistro

"Dopo le riflessioni di questi ultimi giorni, si è ufficialmente aperto il fronte Caicedo - si legge -. Il nodo è esclusivamente economico, nel senso che l’ecuadoriano ha immediatamente dato la sua disponibilità all’Inter e pure il Genoa ha accettato di lasciarlo andare in prestito fino al termine della stagione. Sul tavolo, però, c’è un ingaggio che raggiunge quasi i 2,5 milioni di euro e l’Inter non è disposta a garantirgli per intero il milione abbondante che gli spetterebbe per i restanti 5 mesi. Il limite che ha fissato il club nerazzurro è di circa 800mila euro. Cifra che corrisponde alla somma tra i risparmi sull’ingaggio restante di Sensi – la Sampdoria infatti contribuirebbe solo parzialmente – e su quello di Kolarov, con il quale è già in corso una trattativa per la risoluzione. Da questo punto di vista, anche il Genoa, al momento, fa muro: ok al prestito gratuito, ma di una partecipazione al pagamento dello stipendio non se ne parla". Saltasse Caicedo, tornerebbe alla base Salcedo dallo Spezia.