CdS – Lukaku, rischio frattura: Marotta, Ausilio e Baccin possono lasciare

L'addio del belga rischia di spaccare dirigenza e proprietà

Come scrive oggi il Corriere dello Sport, a non capire la scelta di Lukaku potrebbero essere non solo i tifosi ma anche giocatori e dirigenti. I calciatori ieri alla Pinetina erano perplessi, ma nessuno ha parlato con il diretto interessato. Senza Lukaku, in ogni caso, più che obiettivo scudetto si parlerebbe di entrare nelle prime quattro. "Non è detto che tutti i dirigenti lo accettino e, visto che i contratti di Marotta, Ausilio e Baccin non sono ancora stati rinnovati (c'è la promessa di Zhang, ma non le firme), a fine mercato estivo non può essere escluso che qualcuno chieda di interrompere il rapporto", scrive il quotidiano.