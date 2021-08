CdS – L’ombra del mercato sulla Lu-La, ma l’Inter non si farà “ricattare”

Marotta e Ausilio forti della volontà di Big Rom, mentre a Lautaro è già stata ribadita la sua centralità nel progetto

Come già detto da più parti, i Blues intendono aggredire il mercato portando a Londra il norvegese Haaland, ma Lukaku sarebbe un piano B di lusso (magari inserendo nell'affare Werner). Il discorso è che finora - secondo il CdS - il desiderio del belga resta saldamente quello di non lasciare l'Inter. E Lautaro? L'Arsenal non intriga quanto l'Atletico. Il club di Simeone lo cerca da tempo, l'Inter chiede minimo 80 milioni e allora i Colchoneros valutano anche il ritorno di Griezmann in uscita dal Barça. "In attesa di capire come si evolverà la situazione l'ad Marotta e il ds Ausilio ieri ad Appiano hanno salutato Lautaro rimandando a dopo la fine del mercato il discorso sul rinnovo, ma ribadendogli la sua centralità nel progetto. Quando il suo agente verrà in Italia (adesso non può farlo per motivi personali) ne capiremo di più, ma in ogni caso l'Inter non si farà "ricattare" sul prezzo dei suoi gioielli, anche se uno di loro chiederà di essere ceduto. In viale della Liberazione non considerano Lukaku e Martinez in vendita. Figuratevi... in saldo", si legge.