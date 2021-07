Cds – L’Inter ha in mano tre sì: Nandez-Bellerin-Dumfries. Per “l’accoppiata” servono cessioni

Anche in attacco i rinforzi dipendono dagli eventuali addii

Redazione FcInterNews

L'Inter continua ad avere grande appeal a livello internazionale. Lo dimostra il fatto, come scrive il Corsport, che ci sono tre giocatori pronti a vestire il nerazzurro: Nandez, Bellerin e Dumfries. La società sta lavorando per prenderne uno in prestito, la buona notizia è che Cagliari e Arsenal hanno fatto capire che si può trattare. Non il PSV, al momento.

Su Nandez, "la sensazione è che si debba comunque slittare alla prossima settimana, ma quest’ultima concessione fa capire come il Cagliari sia ormai consapevole di non poter trattenere Nandez", scrive il Corsport. Per Bellerin, invece, l'Arsenal ha sì aperto a trattare ma occorre trovare un'intesa sul costo del prestito oneroso e i gunners chiedono una cifra elevata. Anche per questo l'uruguaiano resta più vicino.

Difficile, invece, che di rinforzi ne arrivino due. Al momento Dumfries resta la prima scelta di Inzaghi, ma non ci sono margini. A meno che non ci siano delle uscite. "Per fare l’accoppiata Nandez-Bellerin o Nandez-Dumfries dovrà anche esserci una cessione a centrocampo. Il discorso vale pure l’attacco. Scamacca, o in seconda istanza Keita, potrà arrivare solo una volta sistemato Pinamonti", scrive ancora il quotidiano.