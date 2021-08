CdS – L’Inter ha in mano Onana: arriverà a parametro zero

Scelto l'erede di Handanovic: i nerazzurri hanno in mano il portiere camerunese che si svincolerà dall'Ajax

Tutto fatto per il post-Handanovic. Secondo il Corriere dello Sport, l'Inter ha in mano André Onana, camerunese dell'Ajax, attualmente fermo per un'incredibile squalifica per doping (ha preso per sbaglio un medicinale vietato della moglie scambiandolo per un'aspirina). Il contratto di Onana con il club di Amsterdam termina nel 2022: i Lancieri hanno provato in ogni modo a cedere il classe '96 in questa sessione di mercato, ma invano. Il camerunese ha rifiutato il Lione perché già d'accordo con l'Inter per un trasferimento a parametro zero.