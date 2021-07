CdS – Eintracht su Lazaro: sfida a Newcastle e Benfica. Per Satriano c’è la fila

Tre proposte per l'austriaco, mentre il baby bomber è corteggiato da Crotone, Cremonese, Anderlecht, Bruges e Saint-Etienne

Il futuro di Valentino Lazaro potrebbe essere lontano da Milano e dall'Inter. Come riferisce oggi il Corriere dello Sport, l'austriaco ha infatti in mano una proposta dall'Eintracht Francoforte che si aggiunge agli interessamenti da parte del Newcastle e del Benfica. Il giocatore, al momento, non ha fretta di decidere.