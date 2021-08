CdS – Lautaro, Barella e Lukaku: sono tanti i big con richieste

Per soddisfare Zhang mancano ancora circa 25 milioni, ma Marotta non farà saldi: si accettano solo offerte congrue

Considerando il riacquisto di Vanheusden, all'appello mancano circa 25 milioni per arrivare al saldo positivo di 80 chiesto dalla proprietà in relazione a questa sessione di mercato. Ma nessuno speri nei saldi: eventuali offerte saranno prese in considerazione solo se congrue, anche perché l'unico big in scadenza resta Brozovic, che peraltro sembra voler rinnovare. Lautaro, in scadenza fra due anni, chiede 6-7 milioni netti a stagione, ben più dei 4,5 per i quali era stato trovato l'accordo coi vecchi agenti. E queste nuove richieste economiche non sono in linea con le idee e i piani del club nerazzurro. L'Arsenal non interessa, il Toro propenderebbe più per un a big spagnola, però dalla Liga non sono giunte proposte degne di tal nome. "Per ingolosire l'Inter servono 80-90 milioni. Anche Barella ha top club che hanno chiesto informazioni, ma la sua convinzione di far parte del progetto nerazzurro è altissima. Gradirebbe il rispetto della promessa fatta per un ritocco contrattuale (guadagna 2,5 milioni), ma aspetterà e non andrà allo scontro - si legge -. Occhio piuttosto a De Vrij, a Skriniar e a Lukaku, che per l’Inter è incedibile, ma che rimane nel mirino del Chelsea e in seconda battuta del City (su Kane). Big Rom per ora non è tentato dai Blues e Marotta non intende privarsene. Viste le cifre che circolano per altri affari (Sancho e Varane), per l’Inter vale più di 120-130 milioni".