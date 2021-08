CdS – Inter, ultime manovre di mercato: altre uscite prima del gong

Ultime ore di calciomercato: la dirigenza nerazzurra deve piazzare gli ultimi esuberi dopo Lazaro e Agoume

Dopo Joao Mario, anche Lazaro ha preso la strada di Lisbona. L'austriaco, com'è noto, giocherà nel Benfica: per lui prestito secco. Definito ieri anche il prestito di Agoume al Brest (ma prima il francese ha rinnovato con l'Inter fino al 2024). Ma, come sottolinea il Corriere dello Sport, le uscite non finiscono qui.

Ausilio e Marotta cercano una soluzione per Salcedo (piace al Cagliari, che ormai si è arreso per Satriano, e al Genoa) e per Colidio: entrambi gli attaccanti dovrebbero lasciare Milano in prestito.