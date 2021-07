CdS – Tournée Usa a rischio per motivi sanitari: l’Inter vuole restare in Italia

L’alternativa è cancellare gli eventi commerciali e partire con una delegazione ridotta

Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, oggi sarà chiaro se l’Inter parteciperà o meno alla tournée a stelle e strisce, in Florida. A dispetto del contratto firmato, con tanto di penali, il club nerazzurro ha chiesto agli organizzatori di essere esentato dal partire per motivi sanitari, visto il dilagare della variante Delta da fronteggiare in una settimana con spostamenti ed eventi. L’orientamento dei nerazzurri è restare in Italia, mentre l’alternativa è cancellare gli eventi commerciali e partire con una delegazione ridotta.