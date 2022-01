CdS – Inter scatenata: sì di Bremer, in corsa per Ginter. Tentativo per Bensebaini

Nerazzurri a caccia di rinforzi tra gennaio e l'estate

Gleison Bremer avrebbe già detto sì all'Inter per la prossima stagione. L'indiscrezione arriva dal Corriere dello Sport, secondo cui le prossime settimane serviranno per trovare l'incastro con Cairo. Ma non è finita qui: attenzione a Ginter, in scadenza col Borussia Moenchengladbach. I nerazzurri sono in corsa con un'offerta allettante, il centrale dovrà decidere. La Bundesliga resta un campionato monitorato con grande attenzione, visto che nella stessa squadra è stato finora valutato molto positivamente dagli osservatori Bensebaini, pronto a partecipare alla Coppa d'Africa con l'Algeria e che a 26 anni può solo crescere. Costo: attorno ai 20 milioni di euro. I nerazzurri hanno già sondato il terreno per l'estate, ma stanno provando a capire se possono prendere il giocatore in prestito per gennaio, qualora Kolarov dovesse andare via. Le alternative sono Digne e Kostic, altro obiettivo anche per giugno.