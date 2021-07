CdS – Florida Cup, l’Inter rischia di dover risarcire gli organizzatori

I nerazzurri e l'Arsenal sono stati rimpiazzati nel torneo da Pumas e Atletico Nacional

Niente Florida Cup per l'Inter, che alla fine ha deciso di non volare negli Stati Uniti per i noti problemi legati al Covid-9 e alla circolazione della variante Delta. Per la mancata partecipazione al torneo, al quale dovevano partecipare i nerazzurri e l'Arsenal (ora rimpiazzati da Pumas e Atletico Nacional), l'Inter rischia ora di dover risarcire agli organizzatori le spese sostenute.