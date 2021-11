CdS – Dzeko e Bastoni in gruppo. Calha rientrato ieri, oggi i sudamericani

Rientrati per primi, Bastoni e Dzeko sono i primi Inter-Nazionali a tornare a disposizione di Simone Inzaghi in vista della gara di domenica contro il Napoli. Un ‘come back’ anticipato che non ha fatto felicissimo il piacentino, viste...

Egle Patané

Stesso discorso per Dumfries, che dopo la gara che ha consegnato all'Olanda la qualificazione a Qatar 2022 è immediatamente rientrato a Milano. Mentre allenamento che comincerà oggi per Hakan Calhanoglu, rientrato nel capoluogo lombardo "nel tardo pomeriggio e si unirà ai compagni solo oggi" come si legge sul Corriere dello Sport che ultima istanza parla dei sudamericani attesi a Malpensa in mattinata prima di rientrare alla Pinetina dove li attenderà un allenamento defaticante.