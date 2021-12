CdS – Dumfries, tocca a te. Vidal o Gagliardini per Calhanoglu?

Il turco arriva da 4 partite di fila da titolare e potrebbe tirare il fiato. De Vrij prova a recuperare per la Roma

Nuova occasione da titolare stasera per Dumfries, che non dovrà far rimpiangere su quella fascia Darmian, out probabilmente anche con Roma, Real e, forse, Cagliari. "L’olandese ha pagato l’errore con la Juventus e sta facendo fatica a riprendersi - spiega il Corriere dello Sport in riferimento al rigore molto dubbio concesso ai bianconeri lo scorso 24 ottobre in Inter-Juve 1-1 -. Volendo sta attraversando le stesse difficoltà che ebbe l’anno scorso Hakimi. Anche lui fu condizionato da un errore, quel passaggio all’indietro con il Real intercettato da Benzema, ma proprio di questi tempi spiccò il volo, prendendosi definitivamente il posto da titolare, divenendo un’arma fondamentale per Conte. Inzaghi si augura che il percorso di Dumfries sia più o meno lo stesso. Ma in ogni caso, nessuno in casa Inter ha mai pensato di metterlo in discussione: deve solo adattarsi ad un nuovo calcio ed è solo questione di tempo, visto che le sue doti sono fuori discussione". Per il resto, uno tra Vidal e Gagliardini dovrebbe trovare una maglia da titolare in mezzo, considerando che Calhanoglu arriva da 4 gare di fila dal 1'. Difesa confermata: out Ranocchia e De Vrij (si spera per la Roma ma non è sicuro), duqneu obbligatorio preservare D’Ambrosio, unico cambio.