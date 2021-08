CdS – Dall’infermeria: Lautaro pronto, Sanchez-Gagliardini dopo la sosta

Il Toro è pronto al rientro: Inzaghi lancia il tandem con Dzeko. Alexis e Gaglia puntano la Sampdoria dopo le nazionali

Aumenta l'ottimismo per quanto riguarda Lautaro in vista della trasferta di Verona. Con ogni probabilità, Inzaghi potrà contare sul Toro venerdì sera al Bentegodi dopo averne dovuto fare a meno all'esordio con il Genoa. L'argentino, che in ogni caso era squalificato, si era fermato per un problema muscolare che oggi appare superato. Ieri l'attaccante è tornato ad allenarsi in gruppo e lo stesso dovrebbe fare anche oggi: segnali importanti per il tecnico nerazzurro che in questo modo potrà finalmente lanciare il tandem Lautaro-Dzeko. "Nonostante l'intuizione di Sensi sulla trequarti abbia avuto gli effetti sperati, Inzaghi contro l'Hellas può affidarsi alle due punte - conferma il Corriere dello Sport -. A Lautaro, intanto, è stata recapitata la convocazione dal ct Scaloni per il doppio impegno di settembre (qualificazioni al Mondiale in Qatar): la rivincita della finale di Coppa America, contro il Brasile, e poi la sfida alla Bolivia. Ritorno alla base per Alexis Sanchez, altrettanto alle prese con una possibile convocazione in nazionale: il cileno è reduce dal consulto medico a Barcellona, l'Inter lo rivedrà dopo la sosta come Gagliardini".