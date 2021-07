CdS – Dalbert respinge il Trabzonspor, caso Joao Mario in mano agli avvocati

Il Corriere dello Sport si concentra sulle strategie dell'Inter in uscita

Concentrandosi sulle cessioni 'pesanti' e non su quelle dei numerosi giovani, il Corriere dello Sport fa il punto sulle ultime trattative in uscita portate avanti dall'Inter. Tanta attenzione è concentrata su Joao Mario, "ma la vicenda con il Benfica (che per averlo ha messo sul tavolo 7,5 milioni) e lo Sporting è ancora in mano agli avvocati" si legge.