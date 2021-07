CdS – Da Dumfries a Telles: caccia agli esterni. E spuntano due nomi nuovi

Inzaghi ha necessità di colmare il vuoto lasciato da Hakimi a destra e probabilmente servirà anche un esterno sinistro

Il Corriere dello Sport insiste: il nome preferito per l'esterno destro è quello di Dumfries. Ma il Psv tiene duro e non accetta la formula del prestito: l'olandese costa 15-20 milioni. Quello di Dumfires è il profilo che Inzaghi vorrebbe in quanto esterno "puro", così come Hateboer, altro nome sulla lista. Nandez, invece, rientra tra gli esterni "adattati", con il vantaggio di poter essere impiegato sia sulla fascia che in mezzo al campo. Per l'uruguaiano resta la distanza tra domanda e offerta sulla cifra del prestito. "Occhio anche a Zappacosta che intriga perché utilizzabile sia a destra sia a sinistra, ma qui il problema è la valutazione del Chelsea che chiede una cessione a titolo definitivo per 12-14 milioni - spiega il Corsport -. Bellerin è un passo indietro. Circolano pure i nomi di Mazraoui dell'Ajax e Celik del Lille che però andrebbero acquistati. A sinistra lo United potrebbe essere spinto a privarsi in prestito di Telles che ha uno stipendio importante e non rientra nel progetto. Difficile sperare la stessa cosa per Marcos Alonso del Chelsea. Kurzawa è un'opzione che non trova tutti d'accordo. Niente affondi per Van Aanholt, a un passo dal Galatasaray".