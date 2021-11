CdS – Champions, per l’Inter una condanna a vincere: Inzaghi ha parlato chiaro

Anche il quotidiano romano sottolinea le frasi del tecnico nerazzurro: "Partita decisiva"

"È una partita decisiva, conosciamo l'importanza di quello che dobbiamo fare per dimostrare il nostro valore anche in Europa. La continuità questa squadra ultimamente ha saputo trovarla e mi aspetto una grande gara da Lautaro come da tutti". Queste le parole di Simone Inzaghi ieri alla vigilia del match con lo Sheriff. Una partita, insomma, cruciale per la stagione dei nerazzurri.

"L'impennata di due settimane fa contro lo Sheriff ancora non basta, il girone di Champions League dovrà essere guardato dritto negli occhi per evitare la quarta eliminazione di fila - sottolinea il Corriere dello Sport -. Non è serata di verdetti sicuri, quella a Tiraspol, ma suona in ogni caso come una condanna a vincere".