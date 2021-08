CdS – Caos nazionali: l’Inter nel fronte del no, ma ha una volontà

Grandi rischi per la sosta delle nazionali: in tanti Paesi è ancora alta l'emergenza Covid. I nerazzurri chiedono chiarezza

Dopo la seconda giornata, il campionato di Serie A si fermerà come tutti gli altri per la tanto temuta sosta per le nazionali. E stavolta è temuta ancora di più dai club a causa dell'emergenza Covid. Per questo motivo più di una lega ha criticato la Fifa di non salvaguardare abbastanza la salute dei tesserati e sono già molte le federazioni che hanno intimato di bloccare quei giocatori convocati per match in zone a rischio. Come riferisce il Corriere dello Sport, anche l'Inter fa parte del fronte dei no: "Lautaro, Correa, Vidal e probabilmente Calhanoglu. Sono 4 i nazionali nerazzurri che dovrebbero raggiungere nazioni a rischio durante la sosta - si legge -. Il club nerazzurro vorrebbe trattenerli, ma per una decisione definitiva vuole che tutti i club della Serie A prendano una posizione univoca".