"La partita in sé la ricordano tutti perché è rimasta nella storia perché è stata una cosa che è rimasta nella testa di tutti perché se tu vedi un allenatore entrare in campo in una partita tanto importante, piena di pressione… arbitrata in un certo modo in cui ci furono tante situazioni non chiarissime, è chiaro che rimane nella testa di tutti". Così Benoît Cauet , intervistato dalla Gazzetta , torna sul famoso derby d'Italia che nel '97/'98 diede modo di consolidare in maniera netta e irreversibile il contrasto tra le già acerrime rivali Inter e Juventus. "Noi interisti ci siamo rimasti sicuramente male perché alla fine abbiamo perso questa gara e la frustrazione è stata enorme perché quando ti giochi il titolo dopo che tutto l’anno sei lì… con quello che è successo in quella partita non è stato chiaro per tutti".

“Sul momento sì. C’è stata talmente confusione che era enorme… Il discorso è che bisogna accorgersi di una situazione incredibile perché lo era. Perché ti concentri sul campo perché sei sul campo, ma quando succedono queste cose qua ti ritrovi a non sapere più nulla e non avere punti di riferimento. Si correva a destra e sinistra, si vedevano tutti entrare in campo… Una roba da non capire, poi c’era l’emozione, l’arrabbiatura, da una situazione favorevole cambia in una situazione completamente sfavorevole che ha condizionato tutto l’andamento della gara. Io mi ricordo poco. È difficile dire ora chi ha fatto cosa perché c’era così tanta confusione che l’unica cosa sicura è che alla fine ci sono stati tanti rimpianti per quella partita. Penso che la storia, e non solo per quell’anno lì, ma c’è anche prima tutta una storia dietro, penso al sessanta… Quindi Inter e Juve vale tanto dal punto di vista delle emozioni dei tifosi perché spesso è successo qualcosa. Se no non sarebbero rimaste nella storia. Partite molto importanti che sono state decise e ti stimolano giustamente ancora una volta. Anche l’ultima volta, ci sono cose che sono incomprensibili. Fanno di tutto per aiutare il calcio però poi ci sono delle cose che non fanno. C’è il VAR che ti aiuta ma poi non viene utilizzato…”

